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Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала чувственные фото

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала чувственные фото
07:49 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Заслуженная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась на своей страничке в Instagram фотосессией в белье.

Украинская актриса, звезда сериала Роксолана опубликовала чувственные фото в изысканном нижнем белье.

В комментарии к фото она призналась, что обожает шелковые домашние комплекты.

При этом она пожаловалась, что вместо сексуальных нарядов, в который как правило снимается в кино, она дома носит спортивные костюмы. Хотя душа ее все же просит одеть что-нибудь более романтичное. 

 
 
 
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Люблю гарні домашні комплекти з шовку...У мене є декілька прекрасних піжам і халатів,але одягаю в домі спортивний костюм,а в цих комплектах знімаюсь в кіно.. Наскільки часто ми одягаємо цю красу,аби чоловік зробив нам комплімент?Звісно,я б їх носила щодня,але біля плити з борщем не до гламуру..Але душа просить чогось романтичного

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

"У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю дома спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино. Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы мужчина сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила ежедневно, но у плиты с борщом не до гламура… Но душа просить чего-то романтического", — подписала она фото.

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"Красивая женщина в красивой одежде", "Восторг! Восторг! Восторг! Украине повезло, что у нее есть Ольга Сумская", "Я в таком борщ готовлю, а что здесь такого", "Вам очень идет эта красота, цвет очень красивый. Я сама люблю красивые комплекты, это так нежно и женственно", — оставляют комментарии фаны актрисы.

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Фотосессия, Знаменитости, Актриса, Ольга Сумская.
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