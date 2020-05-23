Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала чувственные фото

Новости шоу бизнеса:Заслуженная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась на своей страничке в Instagram фотосессией в белье.

Украинская актриса, звезда сериала Роксолана опубликовала чувственные фото в изысканном нижнем белье.

В комментарии к фото она призналась, что обожает шелковые домашние комплекты.

При этом она пожаловалась, что вместо сексуальных нарядов, в который как правило снимается в кино, она дома носит спортивные костюмы. Хотя душа ее все же просит одеть что-нибудь более романтичное.

"У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю дома спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино. Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы мужчина сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила ежедневно, но у плиты с борщом не до гламура… Но душа просить чего-то романтического", — подписала она фото.

"Красивая женщина в красивой одежде", "Восторг! Восторг! Восторг! Украине повезло, что у нее есть Ольга Сумская", "Я в таком борщ готовлю, а что здесь такого", "Вам очень идет эта красота, цвет очень красивый. Я сама люблю красивые комплекты, это так нежно и женственно", — оставляют комментарии фаны актрисы.