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Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10": что она публикует в Instagram

Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10": что она публикует в Instagram
12:02 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Главный герой сделал свой выбор и вручил кольцо Даше. Именно с ней Макс Михайлюк готов строить отношения вне проекта.

Состоялся финал десятого сезона романтического реалити "Холостяк". 

Даша - одна из самых ярких и пластичных участниц десятого сезона. Ей 23 года, и родом она из Кривого Рога. Девушка выросла в семье местного бизнесмена и домохозяйки. В раннем детстве родители отдали Дашу на гимнастику, и уже в 7 лет девочка участвовала в серьезных соревнованиях.

У девушки фактически не было детства в классическом его понимании, а только режим и тренировки. На протяжении пяти лет она жила в спортивном интернате. 

 
 
 
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В любой непонятой ситуации - козыри вперёд

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Даша окончила Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского по специальности – актерское мастерство драматического театра и кино. Но актрисой так и не стала. Сейчас девушка работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу и мечтает открыть собственную студию. 

 
 
 
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Считаю свои родинки и рассчитываю на счастье @n.g.photographer биг лав

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Холостяк 10 сезон 12 выпуск: кто стал победительницей проекта (Фото)

Дарья имеет эффектную внешность, но такой она была не всегда. В студенческие годы девушка весила на 10 кг больше и не уделяла себе должного внимания.

Увидев свои 67 кг, Даша поняла: нужно брать себя в руки и возвращать былую спортивную форму. Желаемого внешнего вида Даша достигала не только с помощью диеты и спорта. Она увеличила губы, которые считала слишком тонкими.Сейчас девушка с гордостью демонстрирует свое тело, яркую внешность и отличную растяжку, регулярно публикуя откровенные кадры в Instagram. За жизнью девушки в соцсети следят 185 тысяч фолловеров.

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Все по теме:

Instagram, Знаменитости, Холостяк, Холостяк 10, Дарья Ульянова, Победительница Холостяка 10.
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