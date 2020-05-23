Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10": что она публикует в Instagram

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Состоялся финал десятого сезона романтического реалити "Холостяк".

Даша - одна из самых ярких и пластичных участниц десятого сезона. Ей 23 года, и родом она из Кривого Рога. Девушка выросла в семье местного бизнесмена и домохозяйки. В раннем детстве родители отдали Дашу на гимнастику, и уже в 7 лет девочка участвовала в серьезных соревнованиях.

У девушки фактически не было детства в классическом его понимании, а только режим и тренировки. На протяжении пяти лет она жила в спортивном интернате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В любой непонятой ситуации - козыри вперёд Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 16 Мар 2020 в 10:20 PDT

Даша окончила Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского по специальности – актерское мастерство драматического театра и кино. Но актрисой так и не стала. Сейчас девушка работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу и мечтает открыть собственную студию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Считаю свои родинки и рассчитываю на счастье @n.g.photographer биг лав Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 4 Авг 2019 в 9:58 PDT

Дарья имеет эффектную внешность, но такой она была не всегда. В студенческие годы девушка весила на 10 кг больше и не уделяла себе должного внимания.

Увидев свои 67 кг, Даша поняла: нужно брать себя в руки и возвращать былую спортивную форму. Желаемого внешнего вида Даша достигала не только с помощью диеты и спорта. Она увеличила губы, которые считала слишком тонкими.Сейчас девушка с гордостью демонстрирует свое тело, яркую внешность и отличную растяжку, регулярно публикуя откровенные кадры в Instagram. За жизнью девушки в соцсети следят 185 тысяч фолловеров.