Деми Мур показала фото в полосатом купальнике, которым покорила фолловеров

Новости шоу бизнеса:Архивное фото 57-летней актрисы Деми Мур покорило сеть.

Свой путь в кинематографе и модельном бизнесе Деми Мур начала еще в подростковом возрасте. Несколько десятилетий назад ее фото украшали страницы глянцев и постепенно покоряли сердца публики. Так, голливудская звезда решила вспомнить свою успешную юность на личной странице в инстаграме.

На архивном фото Деми Мур позировала в слитном купальнике в черно-белую полоску без бретелек, который держался на груди, а бедра девушки прикрыли рюши.

Несмотря на то, что пляжный образ не обнажал пикантные части тела и был весьма сдержанным, на фотографии можно разглядеть хрупкие линии тела актрисы и стройную подтянутую фигуру.

View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore) on May 22, 2020 at 6:51am PDT

Пышные волосы Деми Мур остались распущенными, нежно спадая на ее плечи. В подростковом возрасте звезда имела круглые щечки, которых со временем лишилась то ли благодаря пластическим операциям, то ли усиленному режиму тренировок. Как и сегодня, в юности знаменитость не злоупотребляла косметикой и смело демонстрировала естественную красоту без макияжа.