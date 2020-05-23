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Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера
Джон Малкович стал жертвой домогательств: признание актера

Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера

Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера
21:36 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:В недавней беседе с корреспондентом The Guardian Малкович высказался об осужденном на 23 года тюремного заключения Вайнштейне и вспомнил, что однажды сам столкнулся с домогательствами.

66-летний Джон Малкович долгое время оставался вдалеке от индустриальных скандалов, связанных с харассментом киноворотил: во многом потому, что сам никогда не был замечен в компрометирующих ситуациях.

Но недавно движение MeToo, направленное на борьбу с домогательствами, все же затронуло и актера: в прошлом году он сыграл главную роль в пьесе Дэвида Мэмета "Горькая пшеница", и в герое Малковича без особых усилий угадывался знаменитый продюсер Харви Вайнштейн.

Пользуясь этим поводом, журналисты стали чаще задавать актеру вопросы про Харви, а также о том, были ли в его жизни похожие неприятные ситуации. Добиться же самого откровенного ответа удалось репортеру британского издания The Guardian: в опубликованном интервью рассказывается о том, что Джон Малкович сам в свое время стал жертвой домогательств: "Когда я был совсем молод и учился в театральной школе, на моем отделении был один профессор, который оказывал неприятные мне знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему 50. Мне очень повезло, я сказал ему, что не одобряю этого и все прекратилось. И это был человек, которого я до этого уважал и очень любил как учителя. Но жизнь после этого продолжилась. Правда, я поменял школу, но совсем не из-за этого".

После этого заявления актер тут же поспешил отметить, что его неприятные переживания, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что пережили сотни женщин, пострадавших от рук Харви Вайнштейна: "Ситуация с Вайнштейном совсем другая. Она распространялась на всю индустрию: это было ужасно для женщин, но это также подрывало саму идею работы... Это ужасно, когда чья-то карьера зависит от того, какую сексуальную услугу они могут оказать в обмен на работу".

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На вопрос о том, действительно ли раньше именно по таким законам и строились отношения в индустрии, актер ответил утвердительно. При этом Джон отметил, что был очень удивлен, когда узнал, что Вайнштейна действительно приговорили к тюремному заключению на 23 года: "Я был удивлен, что он вообще дошел до скамьи подсудимых. Все были уверены, что он выйдет сухим из воды и даже не попадет в тюрьму".

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В интервью Малкович рассказал о еще одном неприятном периоде в своей биографии: 2008 годе, когда он потерял практически все свои сбережения из-за того, что вложился в бизнес финансиста-мошенника по имени Берни Мэдофф. Из-за этого все последние годы актер проводил на съемочных площадках, пытаясь хоть как-то поправить свое финансовое положение. Впрочем, выбранные актером проекты - например, сериал Паоло Соррентино "Новый папа" - вряд ли заставили его пожалеть о решении не уходить "на пенсию".

Теперь же, когда наступит окончание карантина, по словам Малковича, он не расстроится, если вовсе перестанет сниматься в кино - потому что личный экономический кризис уже пережил и успел создать себе финансовую подушку.

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Все по теме:

Актер, Джон Малкович, Харви Вайнштейн, The Guardian, Домогательство, Сексуальное домогательство.
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