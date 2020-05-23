"Это приносит мне удовольствие": Анна Кошмал показала, что скрывает под кофтой (Фото)

Новости шоу бизнеса:На фото Анна позирует в джинсах и толстовке, которую задрала, демонстрируя под ней корсет.

Украинская актриса Анна Кошмал получила широкую известность после выхода в свет сериала "Сваты", где девушка сыграла роль внучки главных героев.

Сейчас страница Ани в Instagram насчитывает уже 500 тысяч фолловеров, а каждая ее новая публикация получает сотни восторженных комментариев.

Так, на днях Анна опубликовала фото, где запечатлена в джинсах и сером свитшоте. Приподняв верхнюю одежду, актриса показала, что под ней скрывается бежевый корсет. По словам девушки, он снижает нагрузку, поддерживает мышцы спины и исправляет осанку.

View this post on Instagram A post shared by Anna Koshmal (@smorkovkina) on May 22, 2020 at 5:45am PDT

"Все понемногу выходят из карантина и я скоро вернусь на съемочную площадку. Нужно быть в хорошей форме. Эти 2 месяца мне помогала йога. Но моя спина решила, что этого недостаточно. Иногда я могу простоять на кухне около 4-5 часов в день, печь печенье для вас и готовить завтрак\обед для семьи + стандартная уборка + ношу своего 16 килограммового сыночка. Можете себе представить эту ежедневную нагрузку на спину? Я думаю можете. Если бы меня попросили от всего этого просто отказаться, я бы ни за что не согласилась. Все это приносит мне удовольствие. Поэтому я нашла другой выход", - объяснила свое решение носить корсет Аня.