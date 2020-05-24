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Размер имеет значение: взгляните на ладонь и узнайте о своем характера

Размер имеет значение: взгляните на ладонь и узнайте о своем характера
20:12 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Психологи пришли к выводу, что размер ладони человека влияет на его характер!

Как размер ладони влияет на характер человека?

Чтобы лучше узнать себя и свой характер, взгляните на свою ладонь, большая она у вас или маленькая?

Согните левую руку в локте и коснитесь места изгиба большим пальцем: если получается дотянуться средним пальцем до запястья и зафиксировать биение пульса, значит, ладонь у вас большая, с маленькой ладонью вы не сможете провести эту манипуляцию.

Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характераЧитать полностью

Результаты теста

Обладатели маленьких ладоней склонны рисковать и ввязываться в авантюры, они легко строят любовные и дружеские отношения, вносят в них нотку драматизма.

Такие люди отличаются прагматичностью, стараются во всем искать логику и решать проблемы постепенно и без суеты.

Если у человека большие ладони, то он достаточно много внимания уделяет деталям, может быть достаточно медлительным, но очень кропотливым в своей работе.

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Также таким людям свойственно трудолюбие, в любой компании она быстро завоевывают статус ценных сотрудников, при этом стараются угодить окружающим иногда в ущерб самому себе, что мешает наслаждаться жизнью.

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