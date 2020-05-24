Модель Зара Абид погибла в авиакатастрофе в Пакистане

Новости шоу бизнеса:По иронии судьбы, ее последнее фото в соцсети сделано в самолете.

Пакистанская модель Зара Абид (Zara Abid) была одной из пассажиров самолета, разбившегося 22 мая в Карачи.

Пилоты не смогли посадить самолет из-за того, что не открылось шасси. Они связались с диспетчером аэропорта и сообщили, что идут на второй круг вокруг взлетно-посадочной полосы.

Вскоре связь пропала, через минуту самолет с более, чем 100 людьми на борту, упал на жилые дома.

Спасатели нашли под обломками двух человек живыми. Семья Зары надеялась до последнего, что назовут ее имя. Но этого не произошло. "Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе", - написала в Твиттер дизайнер Хадиджа Шах.

По иронии судьбы, ее последнее фото в соцсети сделано в самолете. Это не тот самый рухнувший лайнер, а постановочная модельная съемка, но подписчики увидели в этом знак. Это фото Зара подписала: "Лети высоко".

Фото www.instagram.com/zaraabidofficial

Фотографы, которые работали с моделью, рассказывают, что снимки с Зарой всегда получались динамичными и живыми. По сообщениям друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать ее тело.