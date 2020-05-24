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Модель Зара Абид погибла в авиакатастрофе в Пакистане

Модель Зара Абид погибла в авиакатастрофе в Пакистане
16:12 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:По иронии судьбы, ее последнее фото в соцсети сделано в самолете.

Пакистанская модель Зара Абид (Zara Abid) была одной из пассажиров самолета, разбившегося 22 мая в Карачи.

Пилоты не смогли посадить самолет из-за того, что не открылось шасси. Они связались с диспетчером аэропорта и сообщили, что идут на второй круг вокруг взлетно-посадочной полосы.

Вскоре связь пропала, через минуту самолет с более, чем 100 людьми на борту, упал на жилые дома.

Авиакатастрофа в Пакистане: украинцев на борту не было

Спасатели нашли под обломками двух человек живыми. Семья Зары надеялась до последнего, что назовут ее имя. Но этого не произошло. "Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе", - написала в Твиттер дизайнер Хадиджа Шах.

По иронии судьбы, ее последнее фото в соцсети сделано в самолете. Это не тот самый рухнувший лайнер, а постановочная модельная съемка, но подписчики увидели в этом знак. Это фото Зара подписала: "Лети высоко".

Фото www.instagram.com/zaraabidofficial

Фотографы, которые работали с моделью, рассказывают, что снимки с Зарой всегда получались динамичными и живыми. По сообщениям друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать ее тело.

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Авиакатастрофа, Пакистан, Смерть, Карачи, Альманах 2020, Зара Абид.
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