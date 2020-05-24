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Новое горячее фото: пышнотелая Деми Роуз в облегающем комбинезоне (Фото)

Новое горячее фото: пышнотелая Деми Роуз в облегающем комбинезоне (Фото)
16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Эротический кадр звезда показала в инстаграм-профиле.

25-летняя британка не стесняется публиковать провокационные фото, будоража воображение пользователей. Каждый новый образ Деми Роуз горячее предыдущего. Модель охотно обнажает до неприличия большую грудь в новых вещах своего гардероба.

В этот раз Деми Роуз предстала в дерзком образе в собственной квартире в Лондоне, которая в ходе изоляции неоднократно становилась локацией для ее сексуальных съемок.

Горячая шатенка позировала в "хищном" look. На ней черный обтягивающий комбинезон с тиграми, который подчеркнул линии ее фантастического тела. Изюминка наряда - чрезмерно открытое декольте, которое едва удержало огромную грудь Деми Роуз. Она не надевала нижнее белье, потому ее бюст был обнаженным, а завязки на шее эротично спадали между грудью.

 
 
 
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Модель расположилась вблизи зеркала, прижавшись пышными бедрами. Она собрала волосы в два пучка, закрепив их оригинальными заколками и оставив прядь спереди. Мечтательный взгляд Деми Роуз добавил загадочности откровенному фото.

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Модель, Фото, Деми Роуз.
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