Жена Юрия Ткача покрасила волосы дочери (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известный украинский юморист часто радует своих поклонников милыми семейными снимками в Инстаграм.

Всего в 5 лет дочка юмориста Юрия Ткача сменила имидж: девочке покрасили волосы в розовый цвет. Звездные родители объяснили причину такого решения.

Согласно инстаграм-блогу Юрия Ткача, маленькая Лиза впервые показала обновленный имидж 23 апреля.

С тех пор страницы звездных родителей засыпали разными сообщениями. Одни люди поддерживали знаменитостей в таком решении, другие – критиковали. В комментарии "Светской жизни" Юрий и Виктория Ткач объяснили, почему они это сделали.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_agyi2Abam/

По словам жены юмориста, лучше она покрасит волосы ребенку, чем это когда-то сделает какая-то подруга Лизы.

"Я на это смотрю иначе: лучше сейчас и со мной и это сделаю я, чем потом она где-то с каким-то подругами", – отметила Виктория Ткач.