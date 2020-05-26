Кристина Агилера предстала с оголенными плечами: жаркое фото

Во время карантина Кристина Агилера, как и другие артисты, лишенные возможности устраивать туры и давать концерты, старается чаще общаться с поклонниками с помощью социальных сетей.
Она регулярно выкладывает новые снимки. Многие из них кажутся ее фолловерам довольно пикантными.
Не так давно Кристина публиковала фотографии, сделанные в бассейне, чем вызвала ажиотаж интернет-пользователей.
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А на днях решила побаловать фанатов снимками в уютном домашнем халате. Даже такой аутфит певица умудрилась сделать сексуальным.
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Поклонники были в восторге от пикантного кадра. В комментариях они принялись расхваливать находчивость Кристины:"На карантине только такая сексуальность и уместна", "Для конференций в зуме, конечно, не подойдет, а в целом интересно", "Кристина, у тебя роскошная фигура", "Такие виды открываются…".
А вот других поклонников больше интересовало, каким образом халат держится и не падает ниже: "Ты руками его придерживаешь?", "Мне кажется, что халат вот-вот упадет", "На чем он держится?", "Очень рискованные кадры".