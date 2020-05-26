Что общего между Alyona Alyona и куклой Barbie: смешное фото исполнительницы

Новости шоу бизнеса:Украинская рэп-исполнительница превратилась в любимицу девочек.

Alyona Alyona обладает прекрасным чувством юмора. Девушка не стесняется своих пышных форм, а наоборот, воспринимает себя такой, какая она есть и призывает других не бояться лишних килограммов на своем теле.

Пока жизнь отечественных артистов находится на паузе из-за пандемии коронавируса, жизнь певицы на карантине бурлит.

Так, исполнительница решила улучшить настроение поклонникам и опубликовала в своем инстаграме смешное фото. В кадре артистка позирует в розовом мини платье с белокурыми волосами.

View this post on Instagram A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on May 23, 2020 at 9:41am PDT

Певица отметила, что она является нестандартной куклой Barbie из-за своих пышных форм. Поклонники одобрительно отреагировали на новый "шедевр" рэп-исполнительницы, ведь она достаточно часто любит представать в забавных и странных образах.