Что общего между Alyona Alyona и куклой Barbie: смешное фото исполнительницы

Alyona Alyona обладает прекрасным чувством юмора. Девушка не стесняется своих пышных форм, а наоборот, воспринимает себя такой, какая она есть и призывает других не бояться лишних килограммов на своем теле.
Пока жизнь отечественных артистов находится на паузе из-за пандемии коронавируса, жизнь певицы на карантине бурлит.
Так, исполнительница решила улучшить настроение поклонникам и опубликовала в своем инстаграме смешное фото. В кадре артистка позирует в розовом мини платье с белокурыми волосами.
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Певица отметила, что она является нестандартной куклой Barbie из-за своих пышных форм. Поклонники одобрительно отреагировали на новый "шедевр" рэп-исполнительницы, ведь она достаточно часто любит представать в забавных и странных образах.