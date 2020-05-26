Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления
Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления
Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил программу для Украины
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
В сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга

Актриса Моника Беллуччи опубликовала архивное фото

Актриса Моника Беллуччи опубликовала архивное фото
21:42 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:Этот черно-белый снимок был сделан еще в 2011 году для мужского журнала GQ.

Итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками новым черно-белым снимком.

На снимке на Беллуччи видны только бретельки. В макияже сделан акцент на глаза, а губы накрашены светлым блеском. На голове у Моники короткий пышный парик черного цвета. "Хорошей недели и продолжайте быть в безопасности в этот период", - подписала снимок актриса.

Поклонники Беллуччи позитивно оценили снимок. "Самая красивая женщина в мире", "Идеальная", - написали в  отзывах к фото подписчики актрисы.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on

Кристина Агилера предстала с оголенными плечами: жаркое фото

Автором снимка является культовый фотограф Винсенто Питерс. В мире искусства его называют одним из лучших фотографов-портретистов современности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Архив, Актриса, GQ, Фото, Моника Беллуччи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
03 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
04 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
05 В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине сейчас стратегически важно
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине необходимо
НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%
НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь