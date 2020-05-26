Актриса Моника Беллуччи опубликовала архивное фото

Новости шоу бизнеса:Этот черно-белый снимок был сделан еще в 2011 году для мужского журнала GQ.

Итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками новым черно-белым снимком.

На снимке на Беллуччи видны только бретельки. В макияже сделан акцент на глаза, а губы накрашены светлым блеском. На голове у Моники короткий пышный парик черного цвета. "Хорошей недели и продолжайте быть в безопасности в этот период", - подписала снимок актриса.

Поклонники Беллуччи позитивно оценили снимок. "Самая красивая женщина в мире", "Идеальная", - написали в отзывах к фото подписчики актрисы.

View this post on Instagram A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on May 26, 2020 at 1:49am PDT

Автором снимка является культовый фотограф Винсенто Питерс. В мире искусства его называют одним из лучших фотографов-портретистов современности.