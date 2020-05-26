Илон Маск и певица Граймс немного скорректировали имя сына

Новости шоу бизнеса:5 мая стало известно, что Илон Маск и его возлюбленная - канадская певица Граймс - стали родителями.

Артистка родила основателю компании Tesla сына. Звездные родители выбрали необычное имя для новорожденного.

Они назвали малыша комбинацией из цифр и букв - X Æ A-12 ("Экс Эш Эй-Твелв").

Однако власти Калифорнии отказались вносить это имя в реестр, поскольку помимо букв в нем присутствуют цифры, а также символы из эльфийского алфавита - Æ. Изобретателю настоятельно порекомендовали изменить комбинацию.

Вчера, 25 мая, в Сети появилась информация о том, что Илон и Граймс выбрали новое имя для малыша, но выглядит и пишется оно по‑прежнему странно.

Так, теперь вместо комбинации X Æ A-12 имя ребенка звучит как X Æ A-Xii. Об этом также рассказала сама молодая мать во время проведения прямого эфира с поклонниками. "Честно говоря, так выглядит даже лучше", - заявила певица.

Она посетовала на то, что проблемы с внесением в реестр доставили им хлопот, но выход из ситуации найден. Заявка с новой комбинацией находится на этапе утверждения.

Есть возможность, что имя все же внесут в реестр, поскольку символ Æ также используется при наборе текстов. Однако окончательное решение смогут принять только калифорнийские власти.