Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления
Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления
Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил программу для Украины
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
В сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга

Илон Маск и певица Граймс немного скорректировали имя сына

Илон Маск и певица Граймс немного скорректировали имя сына
22:39 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:5 мая стало известно, что Илон Маск и его возлюбленная - канадская певица Граймс - стали родителями.

Артистка родила основателю компании Tesla сына. Звездные родители выбрали необычное имя для новорожденного.

Они назвали малыша комбинацией из цифр и букв - X Æ A-12 ("Экс Эш Эй-Твелв").

Однако власти Калифорнии отказались вносить это имя в реестр, поскольку помимо букв в нем присутствуют цифры, а также символы из эльфийского алфавита - Æ. Изобретателю настоятельно порекомендовали изменить комбинацию.

Вчера, 25 мая, в Сети появилась информация о том, что Илон и Граймс выбрали новое имя для малыша, но выглядит и пишется оно по‑прежнему странно.

На руках у Маска: певица Граймс выложила милое видео со своим сыном
На руках у Маска: певица Граймс выложила милое видео со своим сыномЧитать полностью

Так, теперь вместо комбинации X Æ A-12 имя ребенка звучит как X Æ A-Xii. Об этом также рассказала сама молодая мать во время проведения прямого эфира с поклонниками. "Честно говоря, так выглядит даже лучше", - заявила певица.

Она посетовала на то, что проблемы с внесением в реестр доставили им хлопот, но выход из ситуации найден. Заявка с новой комбинацией находится на этапе утверждения.

Есть возможность, что имя все же внесут в реестр, поскольку символ Æ также используется при наборе текстов. Однако окончательное решение смогут принять только калифорнийские власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Имя, Граймс, Илон Маск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
03 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
04 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
05 В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине сейчас стратегически важно
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине необходимо
НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%
НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь