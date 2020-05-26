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Лидия Таран поделилась с поклонниками семейными фотографиями

Лидия Таран поделилась с поклонниками семейными фотографиями
22:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:На снимке Лидия позирует вместе со своей 13-летней дочерью Василисой.

Фото выходного дня на даче со своей дочкой телеведущая опубликовала в инстаграме.

Знаменитость предстала без макияжа, в куртке, синем свитшоте с капюшоном и бейсболке с надписью. Вместе с Василисой телеведущая отправилась на велопрогулку к Десне.

"Новость дня - проплывал довольно тучный бобер, первый в сезоне. Плыл быстро, потому что даже бобрам в конце мая холодно. Карантин на Десне - это как смотреть Дискавери по телевизору, только вживую. Ну мы уехали, подальше от адских пробок и нарушителей карантина", - отметила Лидия Таран.

 
 
 
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После прогулки на велосипедах в довольно прохладный весенний день, телеведущая рассказала, что вынуждена включать обогреватель и искать теплые носки. А еще отметила, что во время карантина ей пришлось набрать немного лишних килограммов.

Лидия Таран сделал селфи с обогревателем в белой водолазке и предстала на фото без макияжа, только с накрашенными ресницами.

 
 
 
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"Делаю селфи с обогревателем. Еще достала "дуйку", которая нагнетает теплый воздух, и шерстяные носки. Пока искала – на голову упали весы в коробке. Думаю, селфи на весах я сейчас сделаю только под прицелом пистолета. И то, пусть меня лучше застрелят, чем я скажу, сколько вешу, если столько жирка на мне, то почему же я так мерзну. Пост о достижениях на карантине, и не говорите, что вы, наоборот, похудели!", – написала телеведущая.

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Дети, Ребенок, Отдых, Лидия Таран.
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