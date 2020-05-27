Еще одно мероприятие отменили из-за пандемии: BlizzCon 2020 не состоится

Новости шоу бизнеса:Онлайн-мероприятие хотят провести в начале 2021-го.

Фестиваль BlizzCon не пройдёт в 2020 году

О том, что BlizzCon 2020 не состоится, объявили на официальном сайте фестиваля. Организаторы решили, что обеспечить безопасность посетителей на фоне пандемии Covid-19 было бы слишком сложно — даже если ситуация улучшится к концу года.

В Blizzard уже начали строить планы на онлайн-замену мероприятия — скорее всего оно состоится в начале 2021-го. Компании нужно будет не только подготовить презентации нового формата, но и организовать киберспортивные турниры, которые проходят в рамках фестиваля.

О том, что BlizzCon 2020 могут отменить, Blizzard предупреждала ещё в начале апреля, но тогда в компании надеялись, что смогут провести фестиваль. В последние годы мероприятие проходило в начале ноября в калифорнийском Анахайме.