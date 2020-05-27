Шах и мат, коронавирус: представлен концепт костюма для жизни в условиях пандемии

Новости технологии:Посмотрите на концепт защитного костюма на время пандемии. В нем можно ходить на концерты и тусоваться в клубах!

Американская студия дизайна Production Club выпустила концепт защитного костюма Micrashell, который позволит посещать клубы и концерты в условиях пандемии. На Micrashell обратил внимание аккаунт Cyberpunk 2077 в Twitter.

Micrashell будет состоять из легкого пленочного композита, устойчивого к порезам и дезинфекции. Согласно концепту, костюм будет иметь встроенный сенсор, RGB-подсветку и системы фильтрации и вентиляции воздуха. Управлять костюмом и всеми его функциями можно будет через специальное приложение на смартфоне.

На груди под шлемом будут размещены небольшие емкости для смартфонов, напитков и вейпа. В шлем, говорят разработчики, будет встроена камера для записи всех событий.

При этом в сообщении указывается, что модульная система костюма позволит спокойно ходить в туалет и заниматься сексом без риска подхватить респираторные заболевания.

Сроки разработки устройства пока не называются.