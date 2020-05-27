Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
Летний отпуск на карантине: в Госагентстве по туризму дали рекомендации украинцам
Летний отпуск на карантине: в Госагентстве дали рекомендации украинцам
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать

Шах и мат, коронавирус: представлен концепт костюма для жизни в условиях пандемии

Шах и мат, коронавирус: представлен концепт костюма для жизни в условиях пандемии
02:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Посмотрите на концепт защитного костюма на время пандемии. В нем можно ходить на концерты и тусоваться в клубах!

Американская студия дизайна Production Club выпустила концепт защитного костюма Micrashell, который позволит посещать клубы и концерты в условиях пандемии. На Micrashell обратил внимание аккаунт Cyberpunk 2077 в Twitter.

Micrashell будет состоять из легкого пленочного композита, устойчивого к порезам и дезинфекции. Согласно концепту, костюм будет иметь встроенный сенсор, RGB-подсветку и системы фильтрации и вентиляции воздуха. Управлять костюмом и всеми его функциями можно будет через специальное приложение на смартфоне.

На груди под шлемом будут размещены небольшие емкости для смартфонов, напитков и вейпа. В шлем, говорят разработчики, будет встроена камера для записи всех событий.

Названо самое эффективное средство защиты от вирусов

При этом в сообщении указывается, что модульная система костюма позволит спокойно ходить в туалет и заниматься сексом без риска подхватить респираторные заболевания.

Сроки разработки устройства пока не называются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Защитный костюм, Micrashell.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
02 МИД: Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества
03 Борьба с коронавирусом: посол Италии поблагодарил Украину за поддержку
04 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
05 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В среду состоится очередное заседание ТКГ
В среду состоится очередное заседание ТКГ
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине сейчас стратегически важно
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине необходимо
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь