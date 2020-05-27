Экс-участница проекта "Холостяк" поделилась хорошим настроением (Фото)

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16:17 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и экс-участница шоу "Холостяк" Яна Соломко сейчас работает под творческим псевдонимом SOYANA.

Популярная украинская певица Яна Соломко, выступающая под псевдонимом SOYANA, на карантине проводит все свободное время с дочкой Кирой от бизнесмена Олега Солодухина. Пара развелась в 2019 году, судя по всему, сейчас сердце красавицы полностью свободно.

Накануне на своей официальной страничке в Instagram Соломко опубликовала фотографию, на которой запечатлена в синей толстовке. В кадре Яна позирует сидя внутри автомобиля. Волосы певицы собраны в высокий хвост, а на ее лице дневной макияж. В подписи к фотографии SOYANA делится планами на вечер.

"Пусть у каждого из вас сегодня будет превосходный день!!! Чувствуйте во всем удачу! Уверенности и мудрости во всех делах желаю!", - написала Соломко.

 
 
 
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Поклонники тут же отреагировали на публикацию звезды, заметив, что Соломко сейчас находится в Киеве.

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"Как хорошо в синем цвете!", "По забору в окне видно что ты в Киеве Добро пожаловать", "Губки просто прелесть...Хотелось бы знать-Вы в отношениях??? Кого Вы осчастливили?", "Красавица", "Вы такая очаровательная всегда", "Миленька Яночка", "Куда это вы такая красивая направляетесь)?", "Синий цвет так подчеркивает ваши глазки", "Волшебная Яночка у тебя внешность", - прокомментировали пользователи Сети.

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Фото, Певица, Яна Соломко, SOYANA.
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