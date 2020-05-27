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Билли Айлиш посвятила короткометражку своим хейтерам (Видео)

Билли Айлиш посвятила короткометражку своим хейтерам (Видео)
17:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Популярная американская певица пристыдила всех хейтеров, которые критиковали ее за объемную одежду.

В марте 2020 года Билли Айлиш запланировала мировое турне Where Do We Go. Специально к выступлениям певица создала особый проект, который был ответом звезды всем хейтерам, что критиковали ее стиль. Видео должны были транслировать в каждом городе, где запланировано выступление Билли Айлиш.

И хотя турне пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, ролик таки появился в сети. Во время 3-минутного видео Билли Айлиш медленно сбрасывает одежду, комментируя нападения хейтеров.

"У вас есть свое мнение о моей музыке, одежде, теле... Я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была более худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, - разве не этого вы хотели?" - заявила Билли Айлиш.

С первых дней вокальной карьеры Билли Айлиш предстает перед камерами в мешковатой одежде и с ярким волосами. Артистка объяснила, что таким образом хочет, чтобы люди не обращали внимание на ее внешность, а оценивали творчество. Однако поклонники сделали все наоборот: фирменный стиль Билли Айлиш вызывает все больше обсуждений в сети.

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"Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают проституткой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему?" - добавила Билли Айлиш в видео.

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Фильм, Внешность, Видео, Билли Айлиш, Not My Responsibility.
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