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Весь в папу: Юлия Санина выложила редкое фото своего сына

Весь в папу: Юлия Санина выложила редкое фото своего сына
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Солистка группы The Hardkiss порадовала поклонников милым фото.

Юлия на карантине, как и большинство звезд шоу-бизнеса, много времени уделяет семье. Вместе с мужем, коллегой по группе Валерием Бебко и сыном Даниилом она находится на изоляции в загородном доме. Артистка занимается домашними делами и не забывает о творчестве. А также много общается с поклонниками. На ее личной странице в инстаграме появилась волшебная публикация.

Поклонникам всегда интересно узнавать подробности личной жизни своих кумиров. Особенно тогда, когда знаменитости не часто рассказывают о ней.

В фотоблоге Юлии появился милый домашний снимок. Она позирует на фоне гостиной. Звезда одета в спортивную кофту червого цвета и синие лосины. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. В руках Санина держит две половинки манго.

 
 
 
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A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss) on

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Рядом с ней видим маленького Данила, который улыбается. Мальчик тоже одет в спортивную одежду.

"Тот еще "фрукт", - коротко и с иронией подписала фото звездная мама.

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Ребенок, Фото, The Hardkiss, Юлия Санина.
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