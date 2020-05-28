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"Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем

"Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
07:49 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Брак пары продлился 10 лет, но сохранить чувства не вышло.

Тоня Матвиенко сыграла в Правду или дело с Олей Поляковой и раскрыла пикантные подробности личной жизни. Так, 39-летняя певица рассказала о разводе с первым мужем, от которого родила в 17 лет.

С отцом старшей дочери Ульяны 16-летняя Тоня Матвиенко познакомилась в 1997 году. Молодому человеку было 23, они полюбили друг друга и охотно поженились после того, как девушка забеременела. 

"С первым мужем я прожила 10 лет. Развелись банально - я его разлюбила, а мне очень важно любить. Но это было нелегко, - призналась дочь Нины Матвиенко. - Я вышла замуж в 17, взрослела, и уже когда мне было 25-26 лет, [поняла], что его отношение ко мне не поменялось. Немного как к ребенку было, будто он умнее, а я - нет. Я же начала с возрастом понимать, что его не люблю. Просыпаешься утром, и меньше желание быть вместе. Я бы еще раньше ушла, просто "дождалась". Это же как всегда, "надо" поссориться". 

 
 
 
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@jetsetterua #тоняматвієнко #ukraine #singer #jetsetter

Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

После развода Тоня поняла, что годы брака обернулись для нее колоссальным личностным простоем.

Дочь Пола Уокера выложила забавный архивный снимок с отцом (Фото)

"Я как из клетки вырвалась. Для меня это было и страшно, и свобода, начало нового жизни. Я даже не знала, кто я. Личности - ноль. Я не знала что люблю есть, не знала, какой у меня любимый цвет. Просто такая развалина. Мне эти 10 лет на пользу не пошли. Я была просто мамой и женой", - говорит финалистка первого сезона шоу "Голос країни".

Сейчас Тоня Матвиенко замужем за исполнителем Арсеном Мирзояном, от которого в 2016 году родила вторую дочь Нину.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Тоня Матвиенко, Личная жизнь Тони Матвиенко.
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