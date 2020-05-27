Дочь Пола Уокера выложила забавный архивный снимок с отцом (Фото)

Новости шоу бизнеса:21-летняя Мидоу Уокер поделилась фотографией с погибшем отцом.

Почти семь лет прошло после гибели актера Пола Уокера, известного по серии фильмов "Форсаж". Его 21-летняя дочь Мидоу продолжает посвящать отцу публикации в своем Instagram и делиться с подписчиками дорогими воспоминаниями.

На днях Мидоу выложила черно-белую фотографию, на которой она, еще маленькая девочка, смеется с папой.

"Счастливое место", - подписала кадр дочь актера. "Какая милая фотография", "Мы скучаем, Пол", "Какой ценный кадр", "Как жаль, что они тогда не сбавили скорость…" - пишут в комментариях пользователи.

View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker (@meadowwalker) on May 25, 2020 at 6:25pm PDT

В прошлом месяце Мидоу выкладывала архивное семейное видео с отцом. В ролике она входит в комнату Пола, когда он этого не ожидал, и снимает реакцию папы. От неожиданности актер упал на стоящую рядом с ним кровать.

Напомним, Пол Уокер погиб в результате автокатастрофы 30 ноября 2013 года, актеру было 40 лет. Причиной ДТП стала высокая скорость передвижения. Друг Пола Роджер Родас не справился с управлением Porsche Carrera GT и врезался в фонарный столб, он тоже погиб. В тот день Пол и Роджер ехали с благотворительного мероприятия, посвященного сбору средств для жертв тайфуна на Филиппинах.