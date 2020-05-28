Пэрис Хилтон покрасила своих собак в цвета флага США (Видео)

Новости шоу бизнеса:Неизвестно, насколько это понравилось животным, но многие подписчики осудили Хилтон за звериный креатив.

25 мая в Америке отмечали День поминовения, посвященный памяти погибших американских военнослужащих.

Пэрис Хилтон тоже отметила этот праздник, но в своем стиле. Известная любительница маленьких собачек покрасила своих питомцев в цвета американского флага.

Правда, собаки получились розового и голубого цветов. Некоторые уверены, что краска небезопасна для собачек, и сочли это издевательством над животными. Пэрис тем временем выкладывает видео с разноцветными питомцами уже который день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilton Pets (@hiltonpets) 26 Май 2020 в 3:34 PDT

"Они же не игрушки", "Вы совсем с ума сошли на карантине?", "Бедные собаки, ради просмотров с ними творят черт-те что", "Бедные медвежата", — пишут в комментариях пользователи, пока фанаты Пэрис выясняют, какую краску она использовала, чтобы тоже покрасить своих питомцев.

Ранее Эмили Ратаковски отличилась тем, что устроила дома собачью свадьбу, что тоже вызвало у ее подписчиков немало вопросов. Женихом стал ее пес Коломбо, а его невестой — корги по имени Хэппи, чьим хозяином является друг и сосед Эмили писатель Джош Островский. В честь праздника Эмили украсила дом цветами и устроила небольшой банкет.