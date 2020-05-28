Аlyona alyona призналась в любви и верности к известному музыканту

Новости шоу бизнеса:Культовая фигура украинского рэпа уверена, что однажды встретит кумира и расскажет ему об этом лично.

alyona alyona поделилась в Instagram "большой историей любви" к Эминему, музыкой которого увлеклась еще в детстве.

"Кассеты, постеры, диски, обложки, закладки для книг, дневники, тетради, наклейки, заставки, плейлисты… И часы, дни, недели треков. Я, маленькая, абсолютно не знала, о чем эти тексты. Каналов с клипами у меня не было.

Я просто чувствовала настроение, энергию, вайб, учила на память те едва понятные с его произношением слова, - написала Алена. - История Эминема - это парадокс. Это антипример и пример в одном. И каждый его альбом пронизан той жизнью и событиями насквозь".

Исполнительница поблагодарила любимого рэпера и его творчество за их роль в ее жизни.

"Это любовь и верность до последнего трека, кто бы что не говорил о его альбомах, - написала она. - Эм, я никогда не видела тебя в реальной жизни. Но я обязательно тебя увижу и скажу спасибо лично!"