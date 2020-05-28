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Аlyona alyona призналась в любви и верности к известному музыканту

Аlyona alyona призналась в любви и верности к известному музыканту
12:00 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Культовая фигура украинского рэпа уверена, что однажды встретит кумира и расскажет ему об этом лично.

alyona alyona поделилась в Instagram "большой историей любви" к Эминему, музыкой которого увлеклась еще в детстве. 

"Кассеты, постеры, диски, обложки, закладки для книг, дневники, тетради, наклейки, заставки, плейлисты… И часы, дни, недели треков. Я, маленькая, абсолютно не знала, о чем эти тексты. Каналов с клипами у меня не было.

Я просто чувствовала настроение, энергию, вайб, учила на память те едва понятные с его произношением слова, - написала Алена. - История Эминема - это парадокс. Это антипример и пример в одном. И каждый его альбом пронизан той жизнью и событиями насквозь". 

 
 
 
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СЛІМ ШЕЙДІ або велика історія любові. ⠀ Касети, постери, диски, обкладинки, закладки до книг, щоденники, зошити, наклейки, заставки, плейлисти... Та години, днi i тижнi трекiв. Я, мала, абсолютно не знала, про що ті тексти. Каналів з кліпами в мене не було. Я просто відчувала настрій, енергію, вайб, вчила на пам’ять ті ледь зрозумілі його вимовою слова. ⠀ Історія @eminem - це парадокс. Це антиприклад і приклад в одному. І кожен його альбом пронизаний тим життям та подіями наскрізь. І хоч декілька днів тому був ювілей у альбому «The Marshall Mathers LP» (20 рокiв) проте сьогодні також маленьке свято - 18 років альбому "The Eminem Show" (Господи, невже так давно це було...) ⠀ Я вдячна Маршалу та його творчостi за їх роль в моєму житті Це любов та вiрнiсть до останнього треку, хто б i що не говорив про його альбоми. Em, I've never saw you in real life. But I will definitely see you and say thank you personally!

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

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Исполнительница поблагодарила любимого рэпера и его творчество за их роль в ее жизни.

"Это любовь и верность до последнего трека, кто бы что не говорил о его альбомах, - написала она. - Эм, я никогда не видела тебя в реальной жизни. Но я обязательно тебя увижу и скажу спасибо лично!"

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Отношения, Любовь, Знаменитости, Alyona Alyona.
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