СМИ: Анджелина Джоли и Бред Питт помирились ради старшей дочери

Новости шоу бизнеса:Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отпраздновала 27 мая свое 14-летие.

Споры звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта по воспитанию детей наконец-то утихомирились. По данным инсайдеров, звездные родители даже примирились ради их дочери Шайло.

По сообщению издания Entertainment Tonight ради празднования дня рождения своей дочери бывшие супруги примирилось и спокойно разговаривали.

Шайло близка обоим ее родителям. Все дети с нетерпением ждали дня рождения и его празднование. Брэд так гордится Шайло и тем, кем она стала. Ему нравится, что она всегда остается верной себе и так хорошо относится к своим братьям и сестрам, – отметил инсайдер изданию.

Отношения Анжелины и Брэда улучшились не только благодаря дню рождению их дочери. Ранее СМИ заявляли, что звездные родители хотят отдать потомков на учебу в обычную американскую школу.

Вероятно, после окончания карантина Анджелина Джоли и Брэд Питт будут выбирать школу для детей. Бывшие супруги пока удивляют общественность тем, что спокойно принимают общие решения, ведь очень долгий период между ними были сплошные распри и недоразумения.

Дети экс-супругов сейчас живут с матерью, однако актер может посещать их согласно составленному расписанию. Мужчина живет неподалеку от особняка Джоли, поэтому дети имеют возможность самостоятельно приходить к отцу в гости.

"К удивлению многих их ближайших друзей, их общение чрезвычайно улучшилось, и они оба посвящены совместному воспитанию. Их дети имеют график опеки над ними отцом, и это создало положительные изменения для всей семьи. График облегчил планирование с которым Брэд и Анджелина сталкивались в прошлом. Сейчас дети проводят время с родителями и очень этому рады", – заявил инсайдер.