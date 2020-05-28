Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине
Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине
Из Украины в Польшу полетят еще 185 заробитчан
Из Украины в Польшу полетят еще 185 заробитчан
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист
В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист

Хейли Болдуин намерена судиться с пластическим хирургом

Хейли Болдуин намерена судиться с пластическим хирургом
16:37 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Джастин Бибер не пожелал мириться с тем, что его супругу Хейли прямо обвинили во лжи.

Хотя 23-летняя модель неоднократно публично клялась, что никогда не прибегала к помощи пластической хирургии, нашелся специалист, который постарался доказать, что это не так. И теперь 26-летний Бибер рвется опровергнуть в суде утверждения хирурга и наказать его по всей строгости закона.

Речь идет о докторе Дэниеле Барретте, который разместил в социальной сети видео, в котором он проанализировал ранние и более поздние фото Хейли. В результате сравнения он пришел к выводу, что изменения, происшедшие с лицом Хейли за последние годы, никак не могут иметь естественное происхождение.

Особенное внимание хирург обратил на изменение формы и длины носа Хейли, что, по мнению Барретта, могло стать только результатом ринопластики. Далее Дэниел отметил, что, по всей видимости, миссис Бибер изменила хирургическим путем еще и форму своего подбородка, а также увеличила губы.

Скриншот с TikTok

Однако сам Бибер, вступившийся за Хейли, направил хирургу письмо, в котором потребовал удалить вышеупомянутое видео, а в противном случае пригрозил Барретту судом. И так как Дэниел категорически отказался удалять видеозапись, ему теперь предстоит встретиться с Джастином и его женой в суде.

Пэрис Хилтон покрасила своих собак в цвета флага США (Видео)

Бибер намерен предъявить обвинения хирургу по ряду статей, главной из которых станет якобы допущенная Барретом клевета в адрес Хейли, свадьбу с которой певец сыграл осенью прошлого года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Джастин Бибер, Пластика, Хейли Болдуин, Хейли Бибер, TikTok.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
05 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко назвал условия возврата к карантину
Кличко назвал условия возврата к карантину
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
Тираж &quot;Солодкой Даруси&quot; достиг 200 тысяч экземпляров
Тираж "Солодкой Даруси" достиг 200 тысяч экземпляров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь