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Звезда фильма "Заражение" переболела коронавирусом: что известно

Звезда фильма "Заражение" переболела коронавирусом: что известно
17:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Знаменитая французская актриса Марион Котийяр переболела COVID-19.

Знаменитая французская актриса Марион Котийяр, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Зараза", переболела COVID-19. Знаменитость с супругом Гийомом Кане не разглашали информацию о болезни до полного выздоровления.

Об этом режиссер Гийом Кане рассказал в интервью телекалу Canal+, передает Paris Match. И хоть коронавирус был не главной темой обсуждения, все же мужчина признался, что успел переболеть COVID-19 со своей женой Марион Котияр. По его словам, недуг протекал в легкой форме,

"Мы с Марион счастливчики, поскольку у нас была достаточно легкая версия этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так бояться, но в любом случае рады, что все позади", - рассказал Гийом Кане.

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Режиссер признался, что коронавирус повлиял не только на его здоровье. Из-за пандемии Гийом Кане остановил съемки новой части "Астерикса и Обеликса". Съемочная площадка расположена в Китае, поэтому еще в марте все участники киноленты покинули страну. По словам Гийома, у этому проекту он вернется не раньше ноября 2020 года.

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Актриса, Коронавирус, Гийом Кане, Марион Котияр.
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