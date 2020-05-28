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Джимми Фэллона обвинили в расизме: реакция Джейми Фокса (Видео)

Джимми Фэллона обвинили в расизме: реакция Джейми Фокса (Видео)
17:45 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Комик Джимми Фэллон извинился за скетч двадцатилетней давности с шутками про чернокожих и крэк.

На днях в соцсетях вспомнили про скетч 2000 года, снятый для программы Saturday Night Live. Вспомнили, конечно, не просто так: в этом видео комик и ныне ведущий The Tonight Show Джимми Фэллон изображал своего коллегу Криса Рока и шутил про темнокожих.

В скетче Фэллон предстает с блэкфейсом (черным гримом для пародий на афроамериканцев, сильно порицаемым в современном обществе) и шутит о темнокожих участниках в шоу "Кто хочет стать миллионером": они якобы редко появлются в шоу, потому что не любят отвечать на вопросы.

"Они хотят быть миллионерами, но им нужно задавать вопросы вроде: "Сколько граммов крэка употребил Рик Джеймс в 1981 году, когда записал Super Freak?", - рассказал Джимми Фэллон.

Фэллон тут же извинился за промах двадцатилетней давности: "Этому нет никакого оправдания. Я очень сожалею, что принял это бесспорно оскорбительное решение".

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На его сторону уже встал темнокожий актер Джейми Фокс: "Он изображал Криса Рока, это не блэкфейс. Знаю, время сейчас трудное. Но это перебор. Оставьте его в покое, есть проблемы посерьезнее".

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Расизм, Обвинение, Джимми Фэллон.
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