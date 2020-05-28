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"Знакомились как с Лолитой": Надежда Мейхер рассказала о своих юношеских комплексах

"Знакомились как с Лолитой": Надежда Мейхер рассказала о своих юношеских комплексах
19:28 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница призналась, что в юности очень комплексовала по поводу своей груди.

Надежда Мейхер сыграла в "Правду или дело" с Олей Поляковой и рассказала о том, что выдающаяся грудь далеко не всегда была ее козырем. В подростковом возрасте певица и актриса сталкивалась с негативом взрослых женщин и нежелательным вниманием мужчин.

"У меня в 13 лет уже была грудь третьего размера. Мама мне начала покупать бюстгальтеры, и даже мамины подружки, младше нее лет на 8, они конечно на меня смотрели уже нехорошо, - сказала Надежда. - И конечно в этом возрасте на меня обращали внимания мужчины значительно старше - не моего возраста ребята, а в той фазе, когда им уже пора уходить в духовную сторону. И вот такие 35-40-летние мужчины конечно на 13-летнюю девочку обращали внимание. У меня несколько лет был действительно большой комплекс. Как ребенку мне было, мягко говоря, неприятно. Идешь, они оглядываются, подходят к тебе знакомиться как к такой Лолите".

Ближе к совершеннолетию Надя научилась принимать свое тело и отсеивать негатив. Также она очень рано научилась разбираться в намерениях мужчин, что очень помогло ей в будущем.

 
 
 
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Надя Мейхер в 16 лет

"Только лет в 16-17 я начала по-другому к этому относится. Но в этот период я выработала жесткий иммунитет на мужиков, я начала их сканировать и понимать, что мое, а что не мое", - рассказала исполнительница.

 
 
 
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Оля Полякова, в свою очередь, рассказала Надежде Мейхер об огромных расходах. На карантине певице пришлось осваивать новые способы заработка, потому что ее жизнь очень дорогая.

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Фигура, Внешность, Надежда Мейхер.
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