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"Я не согласна": 74-летняя Хелен Миррен о своем статусе секс-символа

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"Я не согласна": 74-летняя Хелен Миррен о своем статусе секс-символа
22:23 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:74-летняя британская актриса Хелен Миррен прокомментировала статус секс-символа в интервью Woman.

Недавно актриса Хелен Миррен дала интервью журналу Woman, где поделилась своими мыслями насчет того, что ее называют секс-символом.

В разговоре Хелен отметила, что не понимает, почему ее таковой считают.

"Я не согласна, что я секс-символ. С возрастом становишься выше всего этого. Начинаешь думать: а что, черт возьми, вообще означает секс-символ? В мире есть много гораздо более интересных вещей. Я приму тот факт, что кто-то считает меня секс-символом, не буду спорить. Но и обращать на это внимание не буду", - сказала Хелен.

Ранее 74-летняя Миррен рассказывала, почему не закрашивает седину. "Я не крашусь, потому что мне лень. Честно, мне вообще лень заниматься волосами. Есть много хороших стилистов и всяких модных идей, но я не могу сидеть в парикмахерском кресле часами. Это просто не для меня", - сказала Хелен.

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Миррен отметила, что приняла свой естественный цвет волос и это позволило ей экспериментировать со смывающейся краской, которая идеально ложится на седину. Например, в прошлом году на Каннском фестивале она была с розовыми волосами.

"Я поняла, что это отличный вариант экспериментировать с цветом, и его легко можно смыть. Эта временная краска - отличное решение. Ты можешь быть розовой, зеленой, синей, и все это быстро смывается. А главное, седина - это отличная база для цвета", - говорит Миррен.

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Актриса, Хелен Миррен, Woman.
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