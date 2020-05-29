"Начните новый день с любви к себе": Настя Каменских поразила новым снимком

Новости шоу бизнеса:Украинская певица в очередной раз взбудоражила сеть.

Настя Каменских опубликовала сексуальное фото в топе, который подчеркнул стройную фигуру и пышные формы.

Снимок появился на инстаграм-странице Насти Каменских и сразу же привлек внимание ее поклонников. Знаменитая украинка позировала в черном топе с принтом в золотистые цепи, который напоминал латиноамериканский стиль. Топ подчеркнул упругую грудь Насти Каменских, что взбудоражило сеть.

К сексуальному наряду певица подобрала золотой перстень оригинального дизайна и круглые серьги. Волосы Настя Каменских решила не сплетать в любимый пучок, что придало эффектности кадру. А уже в заметке успешная красавица призвала поклонников любить себя.

Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен вполне полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя,– призвала Настя Каменских.