"Начните новый день с любви к себе": Настя Каменских поразила новым снимком

Настя Каменских опубликовала сексуальное фото в топе, который подчеркнул стройную фигуру и пышные формы.
Снимок появился на инстаграм-странице Насти Каменских и сразу же привлек внимание ее поклонников. Знаменитая украинка позировала в черном топе с принтом в золотистые цепи, который напоминал латиноамериканский стиль. Топ подчеркнул упругую грудь Насти Каменских, что взбудоражило сеть.
К сексуальному наряду певица подобрала золотой перстень оригинального дизайна и круглые серьги. Волосы Настя Каменских решила не сплетать в любимый пучок, что придало эффектности кадру. А уже в заметке успешная красавица призвала поклонников любить себя.
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Me gustaría que empezaran el nuevo día aprendiendo a quererse a ustedes mismos Es que la persona será capaz de amar el mundo a su alrededor, solo después de encontrar el amor hacia sí misma. ⠀ Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя
Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен вполне полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя,– призвала Настя Каменских.