Монарх 21 века: эффектный выход королевы Нидерландов Максимы

Новости шоу бизнеса:Королева Нидерландов в очередной раз доказала, что Ее Величества тоже следят за модными тенденциями и стремятся осовременивать монархические правила.

У многих людей королевы ассоциируются с пышными платьями и элегантными нарядами. Однако времена меняются и современные монархи тоже следуют модным трендам. Это охотно продемонстрировала королева Нидерландов Максима.

На днях Ее Величество посетила остров Тексел, который входит в Нидерланды. Там королева Максима устроила встречу с местными представителями туризма и власти, чтобы узнать, как пандемия коронавируса повлияла на их доходы. Но не только цель встречи привлекла внимание прессы. Журналисты LIfeStyle 24 были поражены ярким образом 49-летней королевы.

На официальную встречу Максима пришла в оранжевой объемной рубашке и брюках-кюлотах с бело-красным принтом. Именно эти элементы гардероба являются трендами сезона.

Интересно, что королева Максима предпочла обувь на каблуках. В босоножках Ее Величество с легкостью прошлась песчаным пляжем, здороваясь с нидерландцами.

Встреча прошла в закрытом для СМИ режиме. Однако в сети появились фото, на которых видно, что все участники официального мероприятия придерживались дистанции, однако отказались от медицинских масок.

А уже после беседы с представителями туризма Максима охотно прошлась по улицам острова. Королева здоровалась со всеми прохожими и получила от поклонников книгу в подарок. В течение всей прогулки Ее Величество сопровождали частные охранники.