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Инсайдер: Звезда "Человека-паука" закрутил роман с малоизвестной актрисой (Фото)

Инсайдер: Звезда "Человека-паука" закрутил роман с малоизвестной актрисой (Фото)
17:23 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:23-летний голливудский актер Том Холланд закрутил роман с малоизвестной актрисой Надей Паркл.

Звезда "Человека-паука" Том Холланд встречается с актрисой Надей Паркс, сообщает Mail Online. По информации портала, актер и его подруга вместе проводят карантин дома у Холланда в Лондоне.

Источник из окружения знаменитостей сообщает, что пара состоит в серьезных отношениях, а до этого они ходили друг с другом на свидания более трех месяцев.

"Тома и Надю карантин застал в Лондоне, это было начало их отношений. И они решили изолироваться вместе. И у них все отлично. Том сказал своим друзьям и семье, что у него серьезные отношения, а совместная жизнь на карантине только укрепит их", - сказал инсайдер. Надя переехала к Тому в дом, где он живет с 21-летним братом Гарри и его 23-летним приятелем Харрисоном Остерфилдом.

 
 
 
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Актриса Надя Паркс известна своими ролями в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса". Говорят, она дружит со звездой "Игры престолов" Софи Тернер. В прошлом году Надя была на девичнике Софи перед ее свадьбой с Джо Джонасом, там также была Мэйси Уильямс.

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По слухам, Тома с Надей познакомила в прошлом году супружеская пара из списка друзей Софи и Джо, когда они все отмечали помолвку пары.

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Отношения, Том Холланд, Надя Паркс.
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