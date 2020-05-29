Инсайдер: Звезда "Человека-паука" закрутил роман с малоизвестной актрисой (Фото)

Новости шоу бизнеса:23-летний голливудский актер Том Холланд закрутил роман с малоизвестной актрисой Надей Паркл.

Звезда "Человека-паука" Том Холланд встречается с актрисой Надей Паркс, сообщает Mail Online. По информации портала, актер и его подруга вместе проводят карантин дома у Холланда в Лондоне.

Источник из окружения знаменитостей сообщает, что пара состоит в серьезных отношениях, а до этого они ходили друг с другом на свидания более трех месяцев.

"Тома и Надю карантин застал в Лондоне, это было начало их отношений. И они решили изолироваться вместе. И у них все отлично. Том сказал своим друзьям и семье, что у него серьезные отношения, а совместная жизнь на карантине только укрепит их", - сказал инсайдер. Надя переехала к Тому в дом, где он живет с 21-летним братом Гарри и его 23-летним приятелем Харрисоном Остерфилдом.

View this post on Instagram A post shared by Period Drama Spain (@perioddramasp) on Feb 9, 2020 at 11:28am PST

Актриса Надя Паркс известна своими ролями в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса". Говорят, она дружит со звездой "Игры престолов" Софи Тернер. В прошлом году Надя была на девичнике Софи перед ее свадьбой с Джо Джонасом, там также была Мэйси Уильямс.

По слухам, Тома с Надей познакомила в прошлом году супружеская пара из списка друзей Софи и Джо, когда они все отмечали помолвку пары.