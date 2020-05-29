Аппетитная Cardi B показала свои настоящие формы (Видео)

Новости шоу бизнеса:Известная американская рэперша Cardi B порадовала фанатов забавным видео.

Американская исполнительница всегда отличалась своей эпатажностью и стилем, поэтому ее яркую внешность трудно не запомнить. Как и все знаменитости, звезда сейчас находится в изоляции и придерживается карантина, а на карантине часто ничем заняться. Поэтому Cardi B решила показать в своем инстаграме, что она, как и многие другие женщины, набрали несколько лишних килограммов. И как часто социальные сети могут создавать ложный образ стройного тела.

Cardi B надела черный раздельный купальник и каблуки, и вызывающе прошлась по собственному дому, виляя бедрами. Но только она остановилась и стала в профиль, стремительно ослабила живот и продемонстрировала свой далеко не рельефный пресс.

"Втягивайте это в жизнь", - подписала видео артистка.

View this post on Instagram Suck it in life . A post shared by Cardi B (@iamcardib) on May 26, 2020 at 9:50pm PDT

Пользователям настолько понравился видеоролик, что они стремительно начали его распространять, а также добавлять собственные комментарии: "Это лучшее, что я видела в этом году!", "Я думаю, мы сестры", "История моей жизни", "Я каждый день" и другие.