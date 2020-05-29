Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дестабилизация энергорынка: НКРЭКУ предпримет "беспрецедентные меры"
Дестабилизация энергорынка: НКРЭКУ предпримет "беспрецедентные меры"
СМИ: Зеленский и Разумков прибыли на стратегическую сессию Кабмина
СМИ: Зеленский и Разумков прибыли на стратегическую сессию Кабмина
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"
В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"

Аппетитная Cardi B показала свои настоящие формы (Видео)

Аппетитная Cardi B показала свои настоящие формы (Видео)
18:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Известная американская рэперша Cardi B порадовала фанатов забавным видео.

Американская исполнительница всегда отличалась своей эпатажностью и стилем, поэтому ее яркую внешность трудно не запомнить. Как и все знаменитости, звезда сейчас находится в изоляции и придерживается карантина, а на карантине часто ничем заняться. Поэтому Cardi B решила показать в своем инстаграме, что она, как и многие другие женщины, набрали несколько лишних килограммов. И как часто социальные сети могут создавать ложный образ стройного тела.

Cardi B надела черный раздельный купальник и каблуки, и вызывающе прошлась по собственному дому, виляя бедрами. Но только она остановилась и стала в профиль, стремительно ослабила живот и продемонстрировала свой далеко не рельефный пресс.

"Втягивайте это в жизнь", - подписала видео артистка.

 
 
 
View this post on Instagram

Suck it in life .

A post shared by Cardi B (@iamcardib) on

Сексапильная Леся Никитюк не прекращает радовать новыми фото

Пользователям настолько понравился видеоролик, что они стремительно начали его распространять, а также добавлять собственные комментарии: "Это лучшее, что я видела в этом году!", "Я думаю, мы сестры", "История моей жизни", "Я каждый день" и другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фигура, Внешность, Cardi B.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты, которые боятся холодильника
05 COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
СМИ: Германия готовит санкции против России
СМИ: Германия готовит санкции против России
Отчет НБУ: в Украине уже более полмиллиона безработных
Отчет НБУ: в Украине уже более полмиллиона безработных
Золотая Жар-Птица 2020: объявлены имена номинантов
Золотая Жар-Птица 2020: объявлены имена номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь