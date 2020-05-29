Сексапильная Леся Никитюк не прекращает радовать новыми фото

Новости шоу бизнеса:Звезда снялась в новой фотосессии в Гидропарке.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая порадовала фанатов соблазнительным фото в постели, опубликовала новый снимок в не менее сексуальном наряде.

Несмотря на дождливую погоду в Киеве, девушка все же словила солнечные лучи на новой фотосессии.

По словам звезды, кадр сделали в столичном Гидропарке. Позировала она в черно-зеленом бикини и топе с глубоким декольте.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on May 27, 2020 at 1:54am PDT

В подписи к публикации знаменитость также призналась, что хочет по скорее на море.

Смотря на кадр можно заметить, что Леся знатно подготовилась к летнему сезону и усердно уделяла время спорту и здоровому питанию, ведь формы выглядят подтянуто, что радует ее поклонников.

Ранее на странице Instagram она поделилась, что начала практиковать интервальное голодание, которое, скорее всего, внесло свою лепту в отличное состояние фигуры Никитюк.