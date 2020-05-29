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Сексапильная Леся Никитюк не прекращает радовать новыми фото

Сексапильная Леся Никитюк не прекращает радовать новыми фото
16:02 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда снялась в новой фотосессии в Гидропарке.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая порадовала фанатов соблазнительным фото в постели, опубликовала новый снимок в не менее сексуальном наряде.

Несмотря на дождливую погоду в Киеве, девушка все же словила солнечные лучи на новой фотосессии.

По словам звезды, кадр сделали в столичном Гидропарке. Позировала она в черно-зеленом бикини и топе с глубоким декольте.

 
 
 
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В подписи к публикации знаменитость также призналась, что хочет по скорее на море.

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Смотря на кадр можно заметить, что Леся знатно подготовилась к летнему сезону и усердно уделяла время спорту и здоровому питанию, ведь формы выглядят подтянуто, что радует ее поклонников.

Ранее на странице Instagram она поделилась, что начала практиковать интервальное голодание, которое, скорее всего, внесло свою лепту в отличное состояние фигуры Никитюк.

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Телеведущая, Фото, Леся Никитюк.
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