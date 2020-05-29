Сексапильная Леся Никитюк не прекращает радовать новыми фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая порадовала фанатов соблазнительным фото в постели, опубликовала новый снимок в не менее сексуальном наряде.
Несмотря на дождливую погоду в Киеве, девушка все же словила солнечные лучи на новой фотосессии.
По словам звезды, кадр сделали в столичном Гидропарке. Позировала она в черно-зеленом бикини и топе с глубоким декольте.
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В подписи к публикации знаменитость также призналась, что хочет по скорее на море.
Смотря на кадр можно заметить, что Леся знатно подготовилась к летнему сезону и усердно уделяла время спорту и здоровому питанию, ведь формы выглядят подтянуто, что радует ее поклонников.
Ранее на странице Instagram она поделилась, что начала практиковать интервальное голодание, которое, скорее всего, внесло свою лепту в отличное состояние фигуры Никитюк.