"Мощная спекуляция с ленью": украинская телеведущая заявила, что против бодипозитивизма

Новости шоу бизнеса:Маша Ефросинина раскритиковала бодипозитив, а также подчеркнула, что лишний вес рано или поздно приведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Маша Ефросинина в интервью Рамине Эсхакзай для YouTube-шоу "Ходят слухи" резко высказалась о популяризации бодипозитива. 41-летняя телеведущая считает, что хотя лишний вес может выглядеть красиво, рано или поздно он обязательно приведет к проблемам со здоровьем.

"Как человек, который 10 лет носил на себе лишний вес, связанный с нездоровьем, категорически заявляю, что бодипозитив - это пропаганда лени и болезней, - заявила Ефросинина. - С этим ХХХL огромными гроздьями на бедрах, на животе, на шее молодая девушка пропагандирует не только то, что миллионы таких же женщин могут быть красивыми. Параллельно она негласно пропагандирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение печени, дисфункцию кишечника, дисбактериоз. Ей может быть 25, как Эшли Грэм, и она вся такая супер красотка, но это тело природой человеку не дано. И когда я вижу эти дисфункции щитовидных желез на шеях, я понимаю, что дальше эти девочки будут иметь проблемы с деторождением, зачатием. Будут иметь проблемы, когда кожа потеряет тургор, когда все обвиснет, появится одышка, они не смогут заниматься спортом. Нет, бодипозитив - это достаточно серьезная, мощная спекуляция с ленью тех женщин и девушек, которые сегодня не хотят собой заниматься".

Сама Ефросинина в прошлом имела проблемы с весом, вызванные гормональным нарушением, переутомлением и депрессией.

"Лишний вес в моем случае это аномальная история. Я пришла в "Подъем" в моей нынешней форме. За год постоянных недосыпов и вставаний в 4 утра мой организм дал сбой, и я набрала свою первую 10-ку. Так получилось, что в это же время "Подъем" набрал рейтинг, и я стала популярной, будучи такой хорошей пухлей под 70. С моим ростом 180 см это конечно все было восхитительно - мои молодые девичьи груди, росшие просто как на дрожжах, всех умиляли, восхищали, и это был вау-эффект. Но я понимала, что на мне нарастает не мой вес, - вспомнила Ефросинина. - Дальше у меня исчезли месячные, и я начала набирать вес стремительно. 2000-й год, кто что знал про терапию, детоксы, правильное питание? Ничего".

Маша Ефросинина в 2000 году - Фото www.instagram.com/mashaefrosinina

Чтобы вернуть менструацию, телеведущая полгода лечилась гормонами. В это время умер ее папа, она впала в депрессию, искала успокоения в еде, и поправилась до 86 кг.

"Ты проходишь в своей квартире мимо зеркала и у тебя начинают литься слезы, но ты ничего не можешь сделать. Глотаешь ты зонд или вычищаешь все из себя литровыми клизмами, колешь себе уколы или ходишь на массаж по похудению. Вес никак не сдвинется, потому что он гормональный, - рассказала звезда. - Это был не мой вес и не мое состояние, я была больным человеком. Поэтому сегодня вся моя популяризация ЗОЖ связанна именно с тем, что покуда ты здоров, и твой организм работает как часики, ты никогда не попадешь в то состояние, в которое попала я".