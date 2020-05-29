"Отличный партнер для тренировок!" Как Шварценеггер с ослицей упражнялся (Видео)

72-летний Арнольд Шварценеггер не скучает во время карантина, а продолжает качаться в зале. Да еще и в компании любимого домашнего питомца.
Забавное видео актер опубликовал на своей странице в Instagram. "Лулу качается", - написал Арни.
На видео Шварценеггер выполняет упражнения на тренажерах, а Лулу с любопытством наблюдает за происходящим.
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"Правило первое, никаких оправданий - играй как чемпион", - прокомментировал видеоролик другой знаменитый актер Джеймс Белуши.
Фото www.instagram.com/schwarzenegger
"Отличный партнер для тренировок!", "Потренировался бы с вами", "Каждый раз, когда вижу видео с Арнольдом, получаю мотивацию", - написали поклонники.