"Отличный партнер для тренировок!" Как Шварценеггер с ослицей упражнялся (Видео)

Новости шоу бизнеса:72-летний Арнольд Шварценеггер показал, как на карантине развлекается с ослицей.

72-летний Арнольд Шварценеггер не скучает во время карантина, а продолжает качаться в зале. Да еще и в компании любимого домашнего питомца.

Забавное видео актер опубликовал на своей странице в Instagram. "Лулу качается", - написал Арни.

На видео Шварценеггер выполняет упражнения на тренажерах, а Лулу с любопытством наблюдает за происходящим.

View this post on Instagram A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on May 28, 2020 at 12:54pm PDT

"Правило первое, никаких оправданий - играй как чемпион", - прокомментировал видеоролик другой знаменитый актер Джеймс Белуши.

Фото www.instagram.com/schwarzenegger

"Отличный партнер для тренировок!", "Потренировался бы с вами", "Каждый раз, когда вижу видео с Арнольдом, получаю мотивацию", - написали поклонники.