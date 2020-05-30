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В поддержку SpaceX: Кэти Перри предстала в космическом образе

В поддержку SpaceX: Кэти Перри предстала в космическом образе
13:48 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Беременная певица встала на каблуки и спрятала живот в платье-фольге.

Беременная Кэти Перри уже с трудом носит живот-дирижабль, но пока продолжает радовать фолловеров веселыми кадрами.

Свой новый космический образ она посвятила несостоявшемуся запуску Crew Dragon — новой разработке SpaceX, которая доставила бы американских космонавтов на орбиту с территории США впервые за 11 лет. Запуск не состоялся — но по погодным, а не по техническим условиям.

Кэти Перри встала на высокие каблуки — несмотря на последние недели беременности — и спрятала живот в просторном платье, будто сделанном из фольги.

"Запуск сегодня был отложен, но всего на два дня — а @spacex ждали 18 лет. Помолимся, чтобы все сложилось в субботу!" — написала она.

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"Беременность никогда не была такой прекрасной", "Ярче солнца", "Ты само совершенство, ты заслужила весь мир", "Погоди, не уходи от нас в открытый космос", — пишут ей в комментариях.

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Платье, Кэти Перри, Стиль, Образ, Певица.
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