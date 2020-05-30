В поддержку SpaceX: Кэти Перри предстала в космическом образе

Беременная Кэти Перри уже с трудом носит живот-дирижабль, но пока продолжает радовать фолловеров веселыми кадрами.
Свой новый космический образ она посвятила несостоявшемуся запуску Crew Dragon — новой разработке SpaceX, которая доставила бы американских космонавтов на орбиту с территории США впервые за 11 лет. Запуск не состоялся — но по погодным, а не по техническим условиям.
Кэти Перри встала на высокие каблуки — несмотря на последние недели беременности — и спрятала живот в просторном платье, будто сделанном из фольги.
"Запуск сегодня был отложен, но всего на два дня — а @spacex ждали 18 лет. Помолимся, чтобы все сложилось в субботу!" — написала она.
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Welp. Today’s #SpaceLaunchLive was BUMPED due to weather, but what’s two days when @spacex has been waiting for 18 years... Let’s pray it’s in the cards for Saturday! Set your alarm for the 3:22pm EDT launch, and don’t miss the pregame with me on @Discovery and @ScienceChannel for a historical moment in space travel
"Беременность никогда не была такой прекрасной", "Ярче солнца", "Ты само совершенство, ты заслужила весь мир", "Погоди, не уходи от нас в открытый космос", — пишут ей в комментариях.