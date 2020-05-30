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NK призналась, что очень скучает по друзьям

NK призналась, что очень скучает по друзьям
17:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица поделилась домашним образом и рассказала, о чем грустит на карантине.

Настя Каменских, как и многие знаменитости, на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она проводит прямые эфиры, делится полезными видео. Также показывает стильные домашние наряды, которые помогут всегда выглядеть великолепно.

На личной странице Насти в инстаграме появилось очередное сообщение. Она продемонстрировала свой аутфит выходного дня и рассказала о том, о чем грустит.

NK одета в яркую рубашку оранжевого цвета. Вьющиеся волосы собрала в хвостик, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах и нюдовим блеском на губах. Среди аксессуаров выбрала крупные серьги-кольца и стильные кольца золотистого цвета. Также певица сделала нежный маникюр.

 
 
 
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Настя отметила, что в субботу всегда приятнее просыпаться, чем в другие дни, ведь впереди два выходных. И карантин ослабили, теперь можно выходить на улицу, гулять в любимых местах.

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Звезда призналась, что мечтает поскорее встретиться с друзьями и посидеть вместе в уютном кафе на террасе.

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Настя Каменских, Фото, Певица, НК.
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