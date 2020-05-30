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В стильной защитной маске: Катя Осадчая показала себя в новом образе (Фото)

В стильной защитной маске: Катя Осадчая показала себя в новом образе (Фото)
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая поделилась фотографиями из студии, где появилась в защитной маске.

Катя Осадчая в течение двух месяцев находилась на изоляции в загородном доме вместе с мужем, ведущим Юрием Горбуновым и сыном Иваном. После ослабления ограничительных мер знаменитость возвращается к работе с соблюдением установленных правил защиты. На ее личной странице в инстаграме появился очередной пост, где звезда показала, как выглядит во время рабочего процесса.

Катя распространила публикацию, в которой отметила, что теперь приходится проводить съемки в новых реалиях. Ведущая появилась на фотографии в стильном брючном костюме коричневого цвета. Соединила такой наряд с туфлями-лодочками в тон на каблуках. Дополнила свой look коричневой шляпой.

Теперь у Кати появился новый аксессуар - защитная маска. Она также довольно стильная и гармонично сочеталась с аутфитом. Именно этот атрибут больше всего привлекает внимание.

 
 
 
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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha) on

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На лице звезды видим легкий макияж с черными стрелками на веках, а ее волосы собраны в прическу сзади.

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Телеведущая, Фото, Катя Осадчая.
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