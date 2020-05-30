В стильной защитной маске: Катя Осадчая показала себя в новом образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая поделилась фотографиями из студии, где появилась в защитной маске.

Катя Осадчая в течение двух месяцев находилась на изоляции в загородном доме вместе с мужем, ведущим Юрием Горбуновым и сыном Иваном. После ослабления ограничительных мер знаменитость возвращается к работе с соблюдением установленных правил защиты. На ее личной странице в инстаграме появился очередной пост, где звезда показала, как выглядит во время рабочего процесса.

Катя распространила публикацию, в которой отметила, что теперь приходится проводить съемки в новых реалиях. Ведущая появилась на фотографии в стильном брючном костюме коричневого цвета. Соединила такой наряд с туфлями-лодочками в тон на каблуках. Дополнила свой look коричневой шляпой.

Теперь у Кати появился новый аксессуар - защитная маска. Она также довольно стильная и гармонично сочеталась с аутфитом. Именно этот атрибут больше всего привлекает внимание.

View this post on Instagram A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha) on May 29, 2020 at 9:57am PDT

На лице звезды видим легкий макияж с черными стрелками на веках, а ее волосы собраны в прическу сзади.