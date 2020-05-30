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Сальма Хайек поздравила мужа-миллиардера с днем рождения (Фото)

Сальма Хайек поздравила мужа-миллиардера с днем рождения (Фото)
20:33 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса поздравила своего супруга, миллиардера Франсуа-Анри Пино с днем рождения.

53-летняя кинозвезда опубликовала на своей странице в Instagram романтичное фото поцелуя с мужем, в подписи к которому призналась ему в любви:

"С днем рождения, моя любовь!" - написала актриса, сопроводив публикацию множеством сердечек.

Отметим, Франсуа-Анри Пино - французский бизнесмен и генеральный директор PPR, сын Франсуа Пино, в четверг, 28 мая отметил 58-летие.

 
 
 
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Хайек и Пино познакомились в 2006 году в Венеции. В марте 2007 года актриса подтвердила слухи о помолвке с французским миллиардером и своей беременности, а 21 сентября 2007 года в Лос-Анджелесе у пары родился первенец. Девочку назвали Валентина.

 
 
 
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В июле 2008 года Хайек разорвала помолвку, однако 14 февраля 2009 года пара зарегистрировала брак в Париже, а 25 апреля того же года провела церемонию бракосочетания в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции.

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Все по теме:

Поздравление, День рождение, Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино.
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