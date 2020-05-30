Сальма Хайек поздравила мужа-миллиардера с днем рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса поздравила своего супруга, миллиардера Франсуа-Анри Пино с днем рождения.

53-летняя кинозвезда опубликовала на своей странице в Instagram романтичное фото поцелуя с мужем, в подписи к которому призналась ему в любви:

"С днем рождения, моя любовь!" - написала актриса, сопроводив публикацию множеством сердечек.

Отметим, Франсуа-Анри Пино - французский бизнесмен и генеральный директор PPR, сын Франсуа Пино, в четверг, 28 мая отметил 58-летие.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on May 28, 2020 at 5:49am PDT

Хайек и Пино познакомились в 2006 году в Венеции. В марте 2007 года актриса подтвердила слухи о помолвке с французским миллиардером и своей беременности, а 21 сентября 2007 года в Лос-Анджелесе у пары родился первенец. Девочку назвали Валентина.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Apr 25, 2020 at 7:48am PDT

В июле 2008 года Хайек разорвала помолвку, однако 14 февраля 2009 года пара зарегистрировала брак в Париже, а 25 апреля того же года провела церемонию бракосочетания в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции.