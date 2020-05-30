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"Еще раз": Памела Андерсон хочет снова выйти замуж

"Еще раз": Памела Андерсон хочет снова выйти замуж
18:02 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Также звезда заявила, что не была в официальном браке с Джоном Питерсоном.

В январе этого года Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса. Правда, брак 52-летней Памелы и 74-летнего Джона продлился менее двух недель. Теперь Андерсон говорит, что снова хочет замуж.

"Абсолютно точно! Еще раз. Всего один раз, Господи. Только один раз", - сказала звезда в интервью для ET Online.

Интересно, что с Питерсом Памела все же не была замужем официально - они провели церемонию в Майами, но до расставания не успели оформить документы. Поэтому Памела считает, что она не была замужем за Джоном.

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"Я не была замужем, нет. Я романтик, я легкая цель. Мы все боимся. Я не знаю, что это было, но мне кажется, страх здесь сыграл не последнюю роль. Это был просто момент. Момент, который пришел и ушел. Но замужества не было, ничего не было. Будто это и не случалось вовсе. Звучит странно, но это так", - говорит Памела.

Звезда отметила, что ее роман с Джоном начался после ее поездки в Индию, где она занималась духовными практиками. "Я три недели провела в аюрведическом центре, медитировала. А потом вернулась и буквально сразу встретила Джона. Начался какой-то вихрь, а потом все быстро закончилось. Это была дружба, ничего физического", - продолжила Памела. В конце разговора Андерсон выразила надежду на то, что Джон "здоров" и коронавирус его не коснулся, а также отметила, что не поддерживает с ним контакт.

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Свадьба, Памела Андерсон, Джон Питерс.
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