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Джастин Теру судиться с неадекватным соседом: подробности

Джастин Теру судиться с неадекватным соседом: подробности
21:45 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Кому повезло с добропорядочным соседом, так это жителям смежных с Джастином Теру квартир на Манхэттене.

Хотя, один из таких жильцов вряд ли назвал бы это везением - ведь именно против него Теру уже который раз подает иск, обвиняющий мужчину в домашнем насилии.

В документе, который актер подал в Высший суд Нью-Йорка, утверждается, что живущий ниже этажом адвокат по имени Норман Ресников неоднократно вербально оскорблял свою жену Барбару и всячески притесняет женщину.

На карантине, по словам Теру, поведение Нормана лишь ухудшилось (что соответствует и данным в СМИ о том, что в условиях самоизоляции случаи домашнего насилия участились по всему миру). Актер несколько раз слышал, как Ресников называл жену "тупой коровой", "нацисткой", "идиоткой" и прочими куда более оскорбительными словами. В бумагах также утверждается, что 22 марта мужчина и вовсе запер жену в квартире и не выпускал ее из дома: причиной, якобы, послужило то, что она не надела защитную маску.

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Об этом инциденте Джастин узнал, поскольку Ресников кричал "Ты заперта!" на весь этаж. 3 мая актер также слышал угрозы: на этот раз его соседа разозлило, что Барбара все-таки вышла на улицу. "Я сломаю тебе зубы, а ну-ка садись или ты хочешь лишиться челюсти", - именно такие слова доносились из соседской квартиры на этот раз.

Все эти разговоры супругов вездесущий Теру записал на диктофон и даже несколько раз набирал 911, вызывая наряд полиции к своему дому, но, по-видимому, эти меры не возымели должного действия. И теперь Джастин и его адвокат Питер Левин просят как минимум оштрафовать и как максимум заключить под стражу опасного соседа:

Приступы ярости Ресникова не только подвергают опасности его супругу и ее способность давать взвешенные показания в суде по этому делу, но пугают и других жильцов дома, которые также боятся стать мишенью его нападок, утверждается в заявлении.

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Этот иск - далеко не первый случай столкновения Джастина Теру с агрессивным соседом. Еще в феврале 2019 года он увидел у Барбары фингал под глазом и также вызывал 911. Началась же эта судебная "перепалка" еще в 2017 году, когда Ресников оскорблял самого Теру: адвокату мешал ремонт, который актер затеял после приобретения своей квартиры в районе Вест-Вилладж.

Закончится ли это трехлетнее сражение победой - покажет решение суда. Пока же ясно одно - затеянный когда-то Теру ремонт оказался не очень доброкачественным: иначе почему актер так хорошо слышит все, что происходит в квартире соседей этажом ниже.

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Суд, Джастин Теру, Оскорбления, Сосед.
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