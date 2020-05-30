Даша Квиткова о браке: "Это логическое продолжение"

Новости шоу бизнеса:Никита Добрынин и Даша Квиткова пришли на пост-шоу десятого сезона "Холостяка", где рассказали о своей жизни после проекта.

Вчера, 29 мая, состоялось пост-шоу "Холостяка-10", где участники рассказали о своей жизни после проекта. В студию также пришли герои прошлого сезона Никита и Даша, которые недавно стали супругами. В эфире телеканала "СТБ" новоиспеченная семья рассказала, как развивались их отношения после съемок.

Никита и Даша благодарны проекту за то, что смогли встретить друг друга. Однако влюбленные говорят, что судьба все равно бы свела их, но с участием в реалити-шоу отношения получились намного интереснее.

"Никита отметил, что такое впечатление, будто после шоу прошло уже 20 лет. За это время его избранница успела получить водительское удостоверение и купила себе автомобиль. А он стал студентом и продолжает реализовывать свои проекты на телевидении. Я очень хотела кота, но Никита сначала был против, потому что ему больше нравятся собаки. Но теперь он каждое утро лежит в постели и нежится с этим котиком", - призналась Даша.

View this post on Instagram A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova) on May 21, 2020 at 2:05am PDT

Также за этот год пара вместе объездила много стран. В частности, они побывали на Бали, где Никита сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Экс-холостяк говорит, что другого варианта, чем свадьба, они не рассматривали.

"В новом статусе ничего не изменилось. Мы уже и до того жили вместе. Но когда ты встречаешь человека, с которым хочешь создать семью и иметь от него детей, то по-другому быть не может. Это логическое продолжение", - отметила Даша.