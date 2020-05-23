Никита Добрынин и Даша Квиткова назвали дату будущей свадьбы

Новости шоу бизнеса:Грандиозное свадебное торжество запланировано на 12 августа.

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова стали мужем и женой. Влюбленные зарегистрировали свои отношения 20 мая, а пышное празднование устроят 12 августа.

На днях новоиспеченные супруги дали первое интервью после бракосочетания, в котором раскрыли некоторые подробности предстоящего торжества. "Наша свадьба тематическая. Она называется "Любовь среди огней большого города". Будет на красивой террасе на крыше, украшенной огоньками. Традиции не хотели. Единственное - это передача очага", - рассказала Даша каналу СТБ.

"Но все родители любят традиционные моменты, поэтому они точно принесут рушник и каравай. Такие моменты точно будут. Но сами мы не планируем учитывать все древние обычаи. У нас будет абсолютно легкая вечеринка. Главное - отдыхать, улыбаться и меньше переживать в этот день", - добавил Добрынин.

View this post on Instagram A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova) on May 21, 2020 at 2:05am PDT

Для свадьбы Даша готовит новое платье, которое для Никиты будет сюрпризом. Напомним, что на росписи невеста была в коротком белоснежном платье с драпировкой и вставкой из блестящей ткани.