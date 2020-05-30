Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" поделилась с подписчиками своего микроблога новым снимком.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, поделилась с подписчиками своего микроблога новым снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, девушка позирует возле больших панорамных окон с видом на столицу. На ней - короткое красное платье, которое выгодно подчеркивает достоинства фигуры модели.

Свой пост Александра посвятила Дню Киева, который отмечается на этих выходных, но внимание фолловеров больше привлекла сама девушка.

View this post on Instagram A post shared by Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko) on May 30, 2020 at 4:45am PDT

"Сегодня Киев в слезах дождя... Но мы то знаем, как он прекрасен, когда улыбается! С Днем рождения, Киев. Не расстраивайся - все обязательно будет хорошо", - написала Кучеренко.

Подписчики искупали Сашу в комплиментах, отмечая ее точеную фигуру. "Вы очень красивая", "Какая фигурка", "Красавица как розочка, стройная как березонька", "Красотка", "Самая красивая", - восхищаются комментаторы.