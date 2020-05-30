Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
Стрельба в Броварах: суд уже избрал меру пресечения шестерым подозреваемым
Перестрелка в Броварах: суд арестовал шестерых подозреваемых
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Honda показала обновленный седан Insight (Фото)
Honda показала обновленный седан Insight (Фото)

Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)

Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
22:32 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" поделилась с подписчиками своего микроблога новым снимком.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, поделилась с подписчиками своего микроблога новым снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, девушка позирует возле больших панорамных окон с видом на столицу. На ней - короткое красное платье, которое выгодно подчеркивает достоинства фигуры модели.

Свой пост Александра посвятила Дню Киева, который отмечается на этих выходных, но внимание фолловеров больше привлекла сама девушка.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko) on

"Сегодня Киев в слезах дождя... Но мы то знаем, как он прекрасен, когда улыбается! С Днем рождения, Киев. Не расстраивайся - все обязательно будет хорошо", - написала Кучеренко.

В стильной защитной маске: Катя Осадчая показала себя в новом образе

Подписчики искупали Сашу в комплиментах, отмечая ее точеную фигуру. "Вы очень красивая", "Какая фигурка", "Красавица как розочка, стройная как березонька", "Красотка", "Самая красивая", - восхищаются комментаторы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фигура, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины
05 Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
Пандемия: Бразилия догнала Испанию по числу умерших
Пандемия: Бразилия догнала Испанию по числу умерших
Декларация Разумкова: чем владеет спикер Рады
Декларация Разумкова: чем владеет спикер Рады
Вторая попытка: Запуск корабля SpaceX Crew Dragon на МКС - онлайн-трансляция (Видео)
Вторая попытка: Запуск корабля SpaceX Crew Dragon на МКС - онлайн-трансляция (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь