Умер рок-гитарист и продюсер Боб Кулик

Новости шоу бизнеса:За свою карьеру Кулик принял участие в 11 "золотых" записях KISS и Дайаны Росс.

Известный американский рок-гитарист и продюсер Боб Кулик умер на 71-м году жизни.

Об этом написал в Facebook младший брат музыканта Брюс Кулик.

"С огромной грустью должен сообщить о смерти моего брата Боба Кулика... Я знаю, что он сейчас находится в мире, вместе с моими родителями, и играет на гитаре так громко, как может", - говорится в сообщении.

Боб Кулик сотрудничал с популярными рок-группами KISS, W.A.S.P. Grand Funk Railroad и с Дайаной Росс, принимал участие в записи альбома Лу Рида, а также спродюсировал запись группы Motörhead, которая получила "Грэмми".