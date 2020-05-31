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Умер рок-гитарист и продюсер Боб Кулик

Умер рок-гитарист и продюсер Боб Кулик
08:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:За свою карьеру Кулик принял участие в 11 "золотых" записях KISS и Дайаны Росс.

Известный американский рок-гитарист и продюсер Боб Кулик умер на 71-м году жизни.

Об этом написал в Facebook младший брат музыканта Брюс Кулик.

"С огромной грустью должен сообщить о смерти моего брата Боба Кулика... Я знаю, что он сейчас находится в мире, вместе с моими родителями, и играет на гитаре так громко, как может", - говорится в сообщении. 

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Боб Кулик сотрудничал с популярными рок-группами KISS, W.A.S.P. Grand Funk Railroad и с Дайаной Росс, принимал участие в записи альбома Лу Рида, а также спродюсировал запись группы Motörhead, которая получила "Грэмми".

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Знаменитости, Музыкант, Смерть, Боб Кулик, Умер Боб Кулик.
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