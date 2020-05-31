Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка

Новости шоу бизнеса:Артисты воспитывают двух сыновей, а теперь признались, что у них будет дочь.

Звездные супруги, музыканты Тараса Тополя и Alyosha ожидают появление третьего ребенка.

В конце апреля стало известно, что популярная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) в третий раз беременна. Вместе со своим мужем, лидером известной группы "Антитела" Тарасом Тополей они ожидают пополнения в семье. В откровенном интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" пара рассекретила пол будущего ребенка.

Тарас Тополя и Alyosha станут родителями девочки

Известно, что музыканты в третий раз станут родителями летом. В программе "Светская жизнь" супруги решили оригинальным способом сообщить пол ребенка.

Вместе с Катей Осадчей они вместе с двумя сыновьями прогуливались по тюльпановому полю в Киеве. Когда телеведущая спросила их о поле ребенка, они лопнули огромный шарик оранжевого цвета. Он был наполнен розовым конфетти, а значит у Тараса и Елены скоро родится девочка.

Какое имя выбрали для дочери?

Звездная мама говорит, что в именах ее сыновей (Роман и Марк) есть буквы м, р, а. Она бы хотела, чтобы и имя девочки содержало эти буквы. Сначала она предложила назвать девочку Марией, а позже – Аллой. Однако Тарасу имя Алла не нравится.Пока что пара раздумывает над именем для своей маленькой принцессы.