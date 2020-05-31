Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения
Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения
COVID-19: В Украине подтвердили у 67 медиков
Эпидемия: сколько медиков в Украине болеют COVID-19
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка

Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка
11:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артисты воспитывают двух сыновей, а теперь признались, что у них будет дочь.

Звездные супруги, музыканты Тараса Тополя и Alyosha ожидают появление третьего ребенка.

В конце апреля стало известно, что популярная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) в третий раз беременна. Вместе со своим мужем, лидером известной группы "Антитела" Тарасом Тополей они ожидают пополнения в семье. В откровенном интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" пара рассекретила пол будущего ребенка.

Тарас Тополя и Alyosha станут родителями девочки

Известно, что музыканты в третий раз станут родителями летом. В программе "Светская жизнь" супруги решили оригинальным способом сообщить пол ребенка.

Вместе с Катей Осадчей они вместе с двумя сыновьями прогуливались по тюльпановому полю в Киеве. Когда телеведущая спросила их о поле ребенка, они лопнули огромный шарик оранжевого цвета. Он был наполнен розовым конфетти, а значит у Тараса и Елены скоро родится девочка.

Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)

Какое имя выбрали для дочери?

Звездная мама говорит, что в именах ее сыновей (Роман и Марк) есть буквы м, р, а. Она бы хотела, чтобы и имя девочки содержало эти буквы. Сначала она предложила назвать девочку Марией, а позже – Аллой. Однако Тарасу имя Алла не нравится.Пока что пара раздумывает над именем для своей маленькой принцессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Alyosha, Тарас Тополя, Беременная Alyosha.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
02 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
03 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
04 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
В столице открывается сезон работы фонтанов
В столице открывается сезон работы фонтанов
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь