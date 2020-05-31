Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)

Известная украинская певица, победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева второй раз беременна.
На личной странице Илоны в инстаграме появилась удивительная фотография, на которой знаменитость предстала с немалым животиком.
Хореограф решила лично поделиться радостной новостью с поклонниками. Она распространила снимок, на котором предстала в обтислій черном платье в белый горошек. Такой наряд красиво подчеркнул ее немалый животик. Дополнила свой look ярко-розовыми туфлями-лодочками на каблуках. Шею Илоны украшает стильная подвеска, а уши – минималистичные серьги. Волосы она уложила на одну сторону, а на лице сделала нежный макияж.
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Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020года -Я жду малыша Чувствую себя замечательно, как видите,карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным Вы часто задавали вопрос куда я пропала и почему нет танцев в ленте,вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в сети,также делиться с вами новостями о том,как я продолжаю тренироваться и танцевать,как питаюсь,как чувствую себя! Так что,если среди моих друзей есть мамочки или будущие мамочки,думаю вам будет очень полезна моя информация! #илонагвоздева #беременность #гвоздевапузатик
Дорогие мои подписчики, наконец я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года – я жду малыша. Вы часто спрашивали куда я пропала и почему нет танцев в ленте. Вот теперь все стало на свои места и я буду чаще появляться в сети, – написала в публикации Гвоздева.
Также она добавила, что чувствует себя хорошо, а карантин стал для нее очень результативным и плодотворным. В инстаграм-сторис танцовщица отметила, что находится на пятом месяце беременности и за это время набрала шесть килограммов. Однако она очень счастлива и пообещала делиться с поклонниками новостями о своем самочувствии и показывать, как тренируется, танцует, питается.
Отметим, Илона Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Вместе с мужем воспитывает дочь, которой сейчас четыре с половиной года.