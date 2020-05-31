Мэттью Перри украл подарок для одной из коллег сериала "Друзья" (Видео)

Новости шоу бизнеса:Актриса призналась, что унесла со съемок сериала "Друзья" памятный сувенир.

Недавно Лиза Кудроу пообщалась в прямом эфире с Джимми Киммелом, где рассказала, какие памятные вещицы у нее остались со съемок "Друзей".

Одна из них - банка для печенья в виде будильника с надписью Cookie Time, которую в сериале можно увидеть на кухне у Моники.

"Как-то мы снимали сцену, где у меня были слова "Ой, мне пора идти!", мол, ой, уже столько времени, я опаздываю. Но у меня не было часов, и я подумала: каким образом я поняла, что я опаздываю? И тут я увидела эту банку в виде часов и во время своей реплики указала на нее. Тогда Мэттью Перри мне сказал: "Ты что, смотришь время по банке для печенья?" Мы долго смеялись", - поделилась Лиза.

После съемок Мэттью подарил ей эту баночку, и теперь она стоит на полке дома у актрисы. Джимми отметил, что это "очень милый" подарок, хотя бы потому, что Перри подарил Лизе то, что ему не принадлежит.

"Да, первое, что я сказала ему тогда: "Это так мило, но ты спросил разрешения?" - добавила Кудроу.