Юлия Санина трогательно поздравила Киев с Днем города (Фото)

Новости шоу бизнеса:Солистка The Hardkiss поздравила Киев с днем рождения.

Сегодня, 31 мая столица празднует день рождения. Славному Киеву исполняется 1538 лет. Киевляне поздравляют родной город в социальных сетях. Звезды также приобщаются к поздравлениям. В частности, Юлия Санина опубликовала на личной странице в инстаграме трогательное сообщение.

Артистка распространила в сети оригинальную фотографию. На снимке она позирует вместе с участниками группы The Hardkiss. С помощью фоторедактора певица совместила фото коллектива с невероятным киевским пейзажем.

Таким образом она хотела показать, что это родной город всей группы. 29 мая 2021 года The Hardkiss в Киеве презентуют невероятное шоу по случаю 10-летия существования коллектива.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss) on May 31, 2020 at 1:19am PDT

"Большой город слышит мечты своей маленькой девочки", - написала под фото Юлия.

Певица отметила, что Киев - это ее родной город. Ей не приходилось завоевывать его. Это было подарено ей при рождении и лучшего города для себя она не представляет.

"Все еще стоит дом на Подоле, где провел детство мой дедушка. Никольская Слободка, где родилась бабушка, теперь стала огромным районом. Куреневка, где выросли мои родители и где я сделала первые шаги. Любимый колледж, университет имени Тараса Шевченко... Первые поцелуи на Оболони... Свой дом с мужем мы также построили здесь, потому что только здесь мы чувствуем свой дом", - трогательно написала Юлия.

В каждом слове знаменитости чувствуется безграничная любовь к ее родному городу, благодарность и уважение.